Chi erano I Robinson, serie cult degli anni Ottanta con Bill Cosby protagonista

I Robinson (The Cosby Show) è stata una delle più famose sitcom statunitensi, prodotta dal 1984 al 1992, e creata proprio da Bill Cosby. La serie più seguita d'America per cinque stagioni consecutive, che ancora oggi occupa il 28º posto nella classifica delle migliori serie TV di tutti i tempi.



La chiusura della serie, trasmessa il 30 aprile 1992, fu vista da circa 44.4 milioni di persone negli Usa. Nel 1997 la rivista Guide TV classifica l'episodio "Buon Anniversario" al 54º posto nella lista dei 100 episodi più belli nella storia della TV, come scrive wikipedia. Nel 2009, la stessa rivista ripropone un'altra classifica, aggiornata e rivista, inserendo l'episodio "Il signor pesce" al 15º posto nella lista dei 100 episodi più belli nella storia della TV.







La sitcom ha ottenuto molti premi e svariate nomination nel corso degli anni, riuscendo a vincere 6 Emmy Awards e 3 Golden Globe due dei quali proprio Bill Cosby. La serie narra la vita della famiglia Robinson (Huxtable nell'originale), residente a Brooklyn, New York. È composta dal padre Heathcliff "Cliff" Robinson, ginecologo, dalla madre Claire, avvocato, e dai cinque figli: Sandra, Denise, Theodore "Theo", Vanessa e Rudith "Rudy".



La serie verte non solo sulle battute sarcastiche di Bill Cosby, ma soprattutto sui contrasti e sui problemi portati dai figli adolescenti. Poi la famiglia si allarga con l'arrivo di Olivia (figlia di Martin e della sua ex moglie, poi, in seguito al matrimonio con Martin, di Denise e Martin), i gemelli Winnie e Nelson (di Sandra e Alvin) e Pamela "Pam" (cugina di Claire).



Complessivamente, la serie conta 201 episodi divisi in 8 stagioni. La messa in onda originale dell'episodio pilota è avvenuta il 20 settembre 1984; l'episodio conclusivo il 30 aprile 1992.



I personaggi. Bill Cosby interpreta Heathcliff Robinson ed è doppiato da Ferruccio Amendola. È il capofamiglia e un rinomato ginecologolo. Dr.ssa Claire Hanks Robinson, interpretata da Phylicia Rashad, doppiata da Anna Rita Pasanisi. È la moglie di Cliff, madre di 5 figli. È un avvocato di successo. Dr.ssa Sandra Robinson Tibideaux, interpretata da Sabrina Le Beauf, doppiata da Francesca Guadagno, da Micaela Esdra e da Emanuela Rossi. È la primogenita di Cliff e Clair. Avvocato, laureata all'Università di Princeton, si sposa con il suo fidanzato Alvin Tibideaux e ha due figli gemelli.



Denise Robinson Kendall (stagioni 1-7), interpretata da Lisa Bonet, doppiata da Silvia Tognoloni.

È la secondogenita di Cliff e Clair. Dopo un viaggio in Africa si sposa con Martin Kendall, che porta in famiglia anche la piccola figlia Olivia e nell'ultimo episodio della serie si scopre che aspetta un bambino. Theodore Aloysius "Theo" Robinson (stagioni 1-8), interpretato da Malcolm-Jamal Warner, doppiato da Fabrizio Manfredi. È il terzogenito e unico figlio maschio di Cliff e Clair. Vanessa Robinson (stagioni 1-8), interpretata da Tempestt Bledsoe, doppiata da Rossella Acerbo. È la quartogenita di Cliff e Clair. Il suo personaggio rispecchia i problemi dell'adolescenza. Rudith "Rudy" Lillian Robinson, interpretata da Keshia Knight Pulliam, doppiata da Federica De Bortoli e da Alessia Amendola. È l'ultima figlia di Cliff e Clair. È sempre circondata da molti amici, tra cui Kenny (soprannominato "puzzola").

