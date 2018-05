Sanremo 2019, Baglioni bis? Il direttore della Rai Orfeo: «E' quasi fatta»

«Baglioni condurrà Sanremo anche nel 2019? E' quasi fatta. Ho motivo di pensare che sia più di un augurio». Lo ha detto Mario Orfeo, direttore generale della Rai, al Festival della Tv di Dogliani. Quanto a un possibile ritorno di Fiorello in televisione, Orfeo ha risposto «è stato lui a dire che torna su Rai1 a novembre».



Il direttore generale della Rai Mario Orfei è arrivato con il trolley a Dogliani dove viene intervistato da Aldo Cazzullo nell'ambito del Festival della Tv e dei nuovi media. Un riferimento alla battuta di Fiorello che sullo stesso palco ha parlato di «periodo trolley per la Rai». Lasci la Rai o Dogliani? Ha chiesto Cazzullo. «Non lo so ancora», ha risposto Orfeo.



E poi ha aggiunto: «Alcune dichiarazioni di Di Maio sulla Rai sono state spiacevoli. Mi ha dato fastidio la frase sui guanti bianchi. Voglio rassicurarlo: in Rai non ci sono camerieri». Orfeo ha aggiunto che in campagna elettorale «non ci sono state pressioni, invasioni di campo. Sarà stata fortuna. I politici sapevano che avrebbero bussato invano alla nostra porta e ai cellulari».



«Renzi? Mai telefonate, nessuno scambio di sms», ha detto Orfeo . «Berlusconi lo incontravo allo stadio quando era presidente del Milan, poi neanche più quelle occasioni. Gianni Letta lo vedo spesso in situazioni pubbliche». Quanto a Salvini «non pervenuto».



