Grande Fratello Vip: «Sara Tommasi corteggia Ilary Blasi»

di Emiliana Costa

Un'ex star del piccolo schermo starebbe corteggiando Ilary Blasi, a pochi mesi dall'inizio del Grande Fratello Vip. È l'indiscrezione che sta girando nelle ultime ore sul web. A lanciarla, Dagospia .



Come riporta il sito, il vip che «non disdegnerebbe» una partecipazione al Gf Vip sarebbe Sara Tommasi. La showgirl «avrebbe superato il periodo buio e avrebbe una relazione stabile», lontano dallo showbiz.







Ma, secondo Dagospia, se le offrissero la partecipazione al reality di Canale 5 «non la disdegnerebbe». Sara Tommasi tornerà in televisione? Staremo a vedere.





Un post condiviso da Sara Tommasi Official (@saratommasireal) in data: Gen 20, 2016 at 7:51 PST

