Federica Sciarelli, a Chi l'ha visto telefona un disturbatore. E lei si arrabbia

Un nuovo fuori-programma durante la diretta di "Chi l'ha visto?" mette ancora una volta alla prova la pazienza di Federica Sciarelli. La conduttrice si fa passare dalla regia una telefonata per una presunta segnalazione in merito a una persona scomparsa ma l'interlocutore altro non è che un disturbatore già noto per fare scherzi telefonici alle radio romane.



«Michele Caruso!», grida a un certo punto l'uomo interrompendo la conduttrice e buttando giù. Inevitabile il fastidio della Sciarelli che prima di proseguire con la diretta non manca di suggerire al suo staff: «Richiamate quel signore e ditegliene quattro».

