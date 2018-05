“Il Miracolo” di Ammaniti vince due premi in Francia ancora prima di andare in onda

Ancora prima del debutto in tv “Il Miracolo” di Niccolò Ammaniti si aggiudica due dei quattro premi maggiori al “Séries Mania”, il prestigioso festival internazionale di serie tv di Lille Hauts-de-France, dove era in concorso nella competizione ufficiale delle migliori produzioni dal mondo. La giuria, presieduta da Chris Brancato e composta anche da Maria Feldman, dall'attrice, sceneggiatrice e regista tedesca Maria Schrader, dall'attore di teatro, cinema e tv francese Clovis Cornillac e da Pierre Lemaitre (scrittore e sceneggiatore), ha tributato alla serie originale Sky prodotta da Wildside, lo Special Jury Prize e il riconoscimento come miglior attore a Tommaso Ragno (“Io e te”, “1992”, “1993”), per la sua interpretazione nel ruolo di Marcello. “Il Miracolo” di Ammaniti andrà in onda dall'8 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic HD e disponibile su Sky On Demand. Da oggi, inoltre, i primi due episodi saranno disponibili per tutti i clienti extra di Sky da più di 3 anni su Sky On Demand.

