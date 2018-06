Simona Ventura verso Temptation Island. «È pronta a giocare un jolly pesantissimo»

Tra “Selfie” e “Amici” Simona Ventura è tornata alla conduzione e con la nuova stagione televisiva l’attende la prima edizione di Temptation Island in salsa vip. La versione nip, che ha visto la timone l’ex gieffino Filippo Bisciglia ha sempre fatto buoni ascolti e quindi Super Simo stavolta, alla ricerca del vero rilancio, non può sbagliare.







Per l’occasione sembra che voglio utilizzare un misterioso jolly che farebbe girare tutto a suo favore: “Simona Ventura ha dichiarato agli amici di essere pronta a giocarsi un jolly pesantissimo per la sua prossima conduzione del reality Temptation lsland Vip – fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip” - si tratterebbe di una vera e propria "arma segreta" che dovrebbe sbaragliare le carte a suo favore. Quale sarà questo jolly su cui SuperSimo punta tutto? Vi terremo informati ...”.



