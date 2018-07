Tale e quale show 2018: ecco il cast completo dell'ottava edizione

di Ida Di Grazia

Ancora non c'è la conferma ufficiale ma il cast dell’ottava edizione di «Tale e quale show» è stato completato. Dal 14 settembre su Raiuno, Carlo Conti presenterà al grande pubblico i 12 concorrenti si sfideranno in una gara di imitazioni di personaggi italiani e internazionali. In giuria Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.









Per la squadra delle donne troviamo: Antonella Elia, Matilde Brandi, Alessandra Drusian (Jalisse), Vladimir Luxuria, Guendalina Tavassi (Grande Fratello 11) e la cantante Roberta Bonanno.



Nella squadra degli uomini direttamente da «Ballando con le stelle» Raimondo Todaro, Andrea Agresti ( Le iene), il comico Giovanni Vernia, l’attore Mario Ermito. Dopo il successo di "Ora o mai più", Massimo Di Cataldo ci riprova e si comenterà con le imitazioni dei sui colleghi. Infine Antonio Mezzancella che il pubblico ha potuto apprezzare a Tu si que vales .

