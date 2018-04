Terence Hill con il suo numero “country” sabato superospite a “Ballando con le stelle”

Sarà Terence Hill l'ospite di “Ballando con le stelle” sabato 21 aprile su Rai1 alle 20.35. La gara di ballo più seguita dal pubblico televisivo torna con una puntata speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide e di prove a sorpresa. Le esibizioni saranno sottoposte alla valutazione della giuria in studio. Ospite di Milly Carlucci sarà uno degli attori più amati dal pubblico televisivo italiano e internazionale: Terence Hill.



L'attore, nato a Venezia, ha segnato l'immaginario di più di una generazione, prima in coppia con Bud Spencer e poi protagonista di una serie di avventure soliste nei panni di “Don Matteo”, il parroco ficcanaso dall'innato talento per le indagini. Insieme all'amico e collega Bud Spencer il 7 maggio 2010 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera. Dopo 24 anni dalla sua ultima regia, per il grande schermo, in questi giorni Terence Hill torna al cinema con un nuovo lavoro: “Il mio nome è Thomas!”. Sulla pista di Ballando con le stelle tutto è pronto per accogliere il suo spettacolare numero «country». La gara, invece, si aprirà con una sfida ancora in sospeso tra due coppie, quella formata da Akash Kumar - Veera Kinnunen e quella di Amedeo Minghi - Samanta Togni. Solo in questa puntata si scoprirà quale di queste coppie ha passato il turno

