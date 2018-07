Temptation Island, Martina tradirà Gianpaolo

di Ida Di Grazia

La quarta puntata di Temptation Island in onda lunedì sera su canale 5 promette ancora una volta tanti colpi di scena e mostra una coppia in crisi al falò di chiarimento con Filippo Bisciglia. Si tratta di Martina e Gianpaolo.







Martina nelle ultime puntate ha iniziato una frequentazione più assidua con il single Andrew , cosa che non aveva minimamente scalfito la sicurezza di Gianpaolo che si era sempre dichiarato tranquillo nel vedere i video. le cose però hanno preso una piega inaspettata, perchè Martina farà un'esterna molto romantica con Andrew dove scatterà un bacio.

Ginapaolo alla vista del video è incredulo, pur avendo capito che tra i due ci fosse una forte attrazione fisica, non si sarebbe mai aspettato un bacio. Tutta la sua sicurezza vacilla, non può più aspettare e chiede a Filippo di poter incontrare Martina al falò finale. Cosa succederà? Non ci resta che aspettare





