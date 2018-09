Temptation Island 2018, Valeria Marini a rischio bacio con il single Ivan. Patrick: «è un'altra persona»

di Ida Di Grazia

Valeria Marini è la protagonista indiscussa della prima puntata di Temptation Island Vip 2018. La showgirl sembra completamente rapita dal single Ivan, modello spagnolo che la mette "a rischio bacio". Nemmeno 12 ore dalla separazioni e Patrick Baldassarri deve andare nel pinnettu, c'è un video per lui.









Valeria Marini è completamente a proprio agio si apparta subito con Ivan, si apparta con lui, sono pericolosamente vicini. Patrick guarda il video nel pinnettu: « Ho visto lei che giocava molto - commenta - non ho visto cose gravi sinceramente». Gli altri fidanzati un po' imbarazzati preferiscono non commentare. Cala il gelo.



Poche ore dopo Patrick deve tornare ancora una volta nel pinnettu. Altri video di Valeria che flirta con Ivan. La Marini entra in bagno senza microfono. Ivan la raggiunge e chiudono la porta. Non ci sono telecamere in bagno. «Non ho parole, è un'altra persona. Sta facendo la stupida mi dispiace dirlo. E' questo il salto di qualità che vuole vedere?».



Di Valeria conosciamo praticamente tutto ma per la prima volta la vediamo mettere in gioco il suo lato personale e intimo nonché la sua storia d’amore. Con Patrick si conoscono da una vita ma l’amicizia piano piano si e’ trasformata in una storia d’amore. Una storia fatta di tira e molla, si sono lasciati e ripresi più volte addirittura sposati con altri ma alla fine sono sempre tornati insieme. Le cronache mondane li danno in coppia dal 2016… ma per Valeria non c’è pace tra gli ulivi e i due vivono un’altra spesso in crisi: Mentre Valeria continua a vivere tra Roma e il resto del mondo, la sua vita stellare Patrick segue il suo stabilimento balneare a Milano Marittima. Questa continua distanza rende molto difficile alla coppia vivere una sana quotidianità. La coppia ha scelto di venire a Tempation Island Vip per capire se dopo questo percorso tumultuoso finalmente sia arrivato il momento di mettere radici insieme. Insomma, il momento di costruire un cuore e una capanna…stellare.







