Temptation Island Vip, ecco il cast completo: tutti i "single" da Laura Cremaschi a Giorgio Alfieri

Il settimanale Spy anticipa, nel numero in edicola da venerdì 31 agosto, il cast dei single che faranno da tentatori nella prima edizione di “Temptation Island Vip”, in partenza su Canale 5 nella seconda settimana di settembre (e non a ottobre come ventilato negli ultimi giorni). Il cast della trasmissione è già approdato nella struttura alberghiera Is Morus Relais, in Sardegna, per le registrazioni.



Tra i single ci sono molti volti noti: la Bonas di Avanti un altro Laura Cremaschi, l'ex moglie del calciatore Džemaili, Erjona Sulejmani, l'ex velino Pierpaolo Petrelli, l'ex tronista Giorgio Alfieri, l'ex tronista spagnolo Ivan Gonzalez, l'ex concorrente di “Temptation Island” Francesco Chiofalo e l'ex corteggiatore di Nilufar, Nicolò Ferrari.









Saranno loro che testeranno le coppie Vip in gara: Stefano Bettarini e Nicoletta Larini; Valeria Marini e Patrick Baldassarri; i protagonisti di Uomini e Donne Over Sossio Aruta e Ursula Bennardo; l'ex tronista Nilufar Addati con Giordano Mazzocchi; il figlio dell'ex calciatore Walter Zenga, Andrea, con la fidanzata Alessandra Sgolastra; l'imprenditore Fabio Esposito con Marcella Esposito.





