Temptation Island, Oronzo in lacrime: «voglio chiedere scusa a Valentina e tornare a dormire con lei»

di Ida Di Grazia

Dopo essere usciti da separati Oronzo Carinola non molla e ha chiesto alla produzione di Temptation Island di poter rivedere ancora una volta la sua Valentina. Questa sera assisteremo a un nuovo falò di confronto con Oronzo che confessa a Filippo Bisciglia tutto il suo dolore.





Nelle anticipazioni si vede il fidanzato della De Biasi in lacrime che dice al conduttore : “Gli voglio chiedere scusa per tutte le mi**ate che ho fatto, voglio tornare a dormire con lei la sera”. Nella prima puntata Valentina è sembrata molto ferma nella decisione di voler troncare il loro rapporto, ma secondo indiscrezioni avrebbe ceduto e i due sono tornati ad essere una coppia.



