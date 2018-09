Temptation Island Vip 2018, Nicoletta in lacrime accusa Stefano Bettarini: «E' abituato a trattare male le donne»

di Ida Di Grazia

La storia d'amore tra Nicoletta e Stefano Bettarini sembra essere già in crisi. La coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip 2018 per capire meglio il loro rapporto. Ma mentre Bettarini si diverte all'interno del Villaggio, Nicoletta soffre la lontananza. In una confessione ammette di non sentirsi all'altezza e accusa Stefano di essere abituato a trattare male le donne.









Durante il falò delle fidanzate Nicoletta sente Bettarini lamentarsi e dire di non volere altri figli . Simona Ventura la consola: «conosco Stefano e al persona difficile che è». Nei video vede Bettarini in mare che si toglie il costume, è nudo. «Ma perchè fai questo - commenta in lacrime Nicoletta - non ti riconosco. Stefano ma ci pensi a me?». La faccia di Simona Ventura vale più di cento " te l'avevo detto". Nicoletta è in lacrime, Simona la abbraccia: «non devi essere debole, devi stare tranquilla e viverti questa esperienza. Questo programma ti scava dentro, tu sei giovane. Quello che ti consiglio e di viverti questa esperienza». Nicoletta rientra al villaggio e si rifugia in camera scoppiando in un pianto disperato: «Stefano - ripete - perchè mi fai questo. Avevi detto di amarmi tantissimo»Anche per Bettarini c'è un video dove Nicoletta lo accusa: «secondo me è abituato a trattare male donne». «Non è così - ribatte Bettarini - il mio errore è quello di farle sentire delle principesse, ha accanto una persona matura e dopvrebbe essere contenta di questo. Non mi sembra che quello che ha detto sia vero». C'è un altro video di Nicoletta:« Non mi sento alla sua altezza, perchè secondo voi mi metto le zeppe? Io ero bionda ma mi sono fatta mora per lui. Anche i miei genitori mi hanno detto mi hanno detto che mi ha fatto diventar mora per non essere appariscente». Stefano è incredulo, Simona Ventura spiega: «non è facile starti accanto. Abbiamo due figli meravigliosi. Hai tanti pregi, hai un carattere per cui una donna non si senta all'altezza». Ma Stefano la pensa diversamente: «forse devo rivedere il mio rapporto con lei».









© RIPRODUZIONE RISERVATA