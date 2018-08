Temptation Island Vip 2018, il cast: tutte le coppie che partecipano al programa

Manca circa un mese alla partenza di Temptation Island Vip 2018 e ormai sembra essere ufficiale il cast delle coppie. Mentre c'è ancora un alone di mistero in merito ai tentatori e alle tentatrici, le coppie che parteciperanno al programma condotto da Simona Ventura sono ormai ufficiali.





Confermati Nicoletta Larini e Stefano Bettarini, coppia attesissima, visto che Bettarini, tra le altre cose è anche l'ex marito di Simona. Pollice in alto anche per Valeria Marini e Patrick Baldassari, i due si sono riconciliati dalla scorsa primavera e hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, Valeria inoltre ormai è un volto noto dei reality della tv italiana.



Due coppie verranno dal programma Uomini e Donne. Una è quella formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: la loro storia è sopravvissuta alla scoperta che Nilufar, nel corso del programma, ha avuto una frequentazione segreta con Stefano Guglielmini, sull'isola quindi potrebbero succederne delle belle. Seconda coppia made in Maria De Filippi è quella di Ursula Bennardo e Sossio Aruta del trono over.



Attesissima e confermata è la coppia composta da Mila Suarez e Alex Belli, noti per le loro foto hot alle Maldive. Belli è noto anche per i suoi tradimenti all'ex compagna, che l'Isola metta alla prova anche questa relazione visti i precedenti dell'attore? A Temptation parteciperà anche il figlio di Walter Zenga, Andrea Zenga ha deciso, infatti, di confrontarsi con la compagna Alessandra Sgolastra.



L'ultima coppia è meno famosa delle altre, si tratta di Marcella Esposito e Fabio Esposito. Uniti dallo stesso cognome, lui, direttore creativo del brand Coconuda, insieme alla sua fidanzata, si metteranno alla prova tra tentatori e tentatrici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA