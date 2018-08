The Big Bang Theory, la serie tv chiude dopo 12 stagioni

Si dicono increduli i protagonisti di The Big Bang Theory, di cui è stato improvvisamente decretato il finale al termine della dodicesima stagione che arriverà sugli schermi nei prossimi mesi. Chuck Lorre, creatore dello show, durante le riprese della prima puntata di quella che a questo punto sarà l'ultima stagione della popolare serie, ha informato il cast e la crew che non ci sarebbe stato un ulteriore capitolo dopo quello in corso di registrazione. Non è ancora chiaro come mai sia stata presa la decisione, visto che gli ascolti restano ottimi e la serie è molto amata dal pubblico, negli Stati Uniti come nel resto del mondo.







Voci di corridoio avevano suggerito che Jim Parsons aveva abbozzato l'idea di lasciare The Big Bang Theory al termine di questa dodicesima stagione e a quella notizia Lorre abbia improvvisamente deciso di non andare avanti, ma dalla reazione sui social media Parsons, così come Kaley Cuoco e il resto dei cast, sembra genuinamente stupito e rattristato. Postando una foto su Instagram l'attore ha scritto: «È difficile (veramente, quasi impossibile) accettare davvero che questa è la foto del primo dei 24 episodi finali che gireremo per The Big Bang Theory. Mi sento molto fortunato per il fatto di avere altre 23 puntate da girare per questa stagione perché spero che con ognuna di esse crescerà il mio livello di accettazione della realtà».



Il settimanale di spettacolo Entertainment Weekly però, in un articolo pubblicato sulla versione online, spiega che è stata proprio la volontà accennata di Parsons di lasciare alla fine della stagione a spingere gli autori a porre la parola fine alla serie che negli anni ha ottenuto un Golden Globe e 10 Emmy Awards, facendo conoscere al mondo il talento comico non solo di Jim Parsons, ma anche della bionda Kaley Cuoco, di Johnny Galecki, di Simon Helberg e di Kunal Nayyar.

Quest'ultimo ha scritto sui social: «Non ci sono parole in nessun linguaggio in grado di descrivere cosa sta provando il mio cuore, l'amore che provo non ha confine. Senza voi, in fan, non ci saremmo stati, ma non è un addio, ci sono ancora 23 episodi da girare!», mentre Kaley Cuoco si è definita con il cuore spezzato e su Instagram ha postato una foto sotto la quale ha scritto di essere annegata nelle lacrime, per poi promettere che l'ultima sarà la migliore stagione di tutte: «In fondo sapevo che, non importa quando sarebbe finito, il mio cuore si sarebbe spezzato in due al finire della serie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA