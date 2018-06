Tiberio Timperi, addio a Uno Mattina in Famiglia dopo 22 anni: «Entrai ragazzo, esco uomo»

di Alessia Strinati

Tiberio Timperi ha annunciato il suo addio a Uno Mattina In Famiglia, il programma che conduce ormai da oltre 20 anni. Un abbandono storico, tanto quanto quello di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco su Rai 1. Timperi, da anni su Rai2, durante la puntata del 3 giugno, l'ultima della stagione, ha salutato il pubblico.







«Sono entrato in questo programma che ero un ragazzo e ora ne esco uomo. Ventidue anni sono una vita nella quale è successo di tutto: forse più di quanto potete immaginare! Cose belle come la nascita di mio figlio e cose brutte… Per me siete diventati una seconda famiglia. Anzi, in certe strettoie della vita, la mia unica famiglia. Grazie per l’affetto che mi avete regalato e per gli ascolti che ci hanno permesso spazi e libertà. Quando le cose non ci piacevano, le abbiamo cambiate riuscendoci». Sono state queste le parole di Timperi che ha ripercorso la sua carriere proprio insieme al suo pubblico.



«Permettetemi di fare un ringraziamento alle maestranze Rai ma soprattutto a un tecnico che, qualche anno fa, era la dietro le telecamere, confuso tra macchinisti e cameraman. A lui sono debitore per avermi insegnato onestà, il non mollare mai, l’etica del lavoro e l’amore per questa azienda. Lo guardavo con orgoglio e lui guardava con orgoglio me. Ricordo pure il numero della sua matricola… Ma non potrebbe essere altrimenti. Dedico questi 22 meravigliosi anni a mio padre Flavio, perché ci sta… che tutto resti in famiglia!».



Quello del conduttore però non è un addio alla tv o alla Rai. Con il palinsesto della prossima stagione lo ritroveremo a condurre La Vita in Diretta, il programma di intrattenimento e informazione pomeridiano di Rai 1 nel quale affiancherà Francesca Fialdini.

