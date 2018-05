Tim Vision, i cartoni storici di Warner Bros sbarcano sulla piattaforma

I cartoon storici di Warner Bros arrivano su Tim Vision, la piattaforma di tv on demand per gli abbonati Tim. L'azienda ha infatti siglato un accordo con Warner Bros. Entertainment Italia per offrire ai clienti TimVision i cartoon di maggiore successo della storica major americana. Le avventure dei personaggi più amati dai bambini sono da oggi disponibili sulla Tv on demand di Tim e vanno ad arricchire l'ampio catalogo dei contenuti kids che TimVision rivolge a tutta la famiglia.



Si parte con le serie di corti di Braccio di Ferro e Tom & Jerry, le prime due serie dei Baby Looney Tunes, oltre a "Tom e Jerry Tales", "Scooby-Doo Show", "What's new Scooby-Doo?", "Superman: The Animated Series" e "Batman: The brave and the Bold" e si proseguirà con molti altri successi targati Warner Bros. sempre disponibili nell'abbonamento TimVision. Questa partnership, che si affianca agli accordi già siglati con altri importanti player quali Disney, Viacom e Turner per il mondo kids, oltre ad Eurosport, Vision Distribution e Mediaset, «conferma l'impegno di TimVision di voler proporre un catalogo sempre più ricco e di qualità, con anteprime esclusive, serie tv e film, anche grazie alle funzionalità sempre aggiornate del Tim Box, il decoder che permette di vivere una nuova esperienza di entertainment digitale, arricchendo così la visione e rendendola sempre più coinvolgente», conclude la società.

