Tiberio Timperi in lacrime a La Vita in Diretta: il conduttore si commuove

Tiberio Timperi in lacrime. Durante la puntata de La Vita in Diretta il conduttore romano si sarebbe commosso, dimostrando ancora una volta la sua sponaneità. Ospite in sudio, Rosanna Banfi con la quale avrebbe parlato del delicato periodo della malattia. In passato la figlia di Lino Banfi ha combattuto un cancro al seno e nel corso dell'intervista sprona le donne di non arrendersi. Una volta terminato il racconto, il conduttore si sarebbe commosso e avrebbe fatto qualcosa di inaspettato.



Timperi non avrebbe nascosto le lacrime e, dopo aver ringraziato la sua ospite per aver condiviso un tema così delicato, avrebbe inviato un saluto ad alcuni volti del mondo dello spettacolo che combattono la stessa battaglia. E avrebbe fatto riferimento a Nadia Toffa.



«Italia 1, Le Iene, Nadia Toffa… in bocca al lupo….», avrebbe detto infischiandosene della concorrenza tra reti diverse. Davvero un bel gesto, che ha scaldato il cuore dei telespettatori.





