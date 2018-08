Tina Cipollari, addio al ruolo di opinionista in Uomini e donne? Ecco perché e chi potrebbe sostituirla

Tina Cipollari potrebbe dire addio al ruolo - amatissimo dal pubblico - di opinionista di Uomini e Donne della prossima stagione. La bionda “Vamp” lanciata da Maria De Filippi vorrebbe mettere da parte la televisione per dedicarsi al suo nuovo amore.



Questo è il gossip lanciato la rivista “Vero”, nel suo ultimo numero: Tina Cipollari sarebbe infatti disposta a trasferirsi a Firenze per godersi il suo compagno Vincenzo, mettendo così da parte lo show di Canale 5: sarà vero?



«A 52 anni Tina ha le idee chiare su ciò che merita. Oltre ai suoi tre figli, la priorità nella sua attuale stagione di vita è un amore indimenticabile che non vorrebbe mai mettere in discussione per via della distanza», si legge su Vero. E nei corridoi di Uomini e Donne circola già il nome della sostituta di Tina Cipollari. Si tratta di Gemma Galgani, da anni "nemica" numero uno della “Vamp”. Sarebbe la contromossa di Maria De Filippi per arginare l'addio di una colonna della trasmissione.

