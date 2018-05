"Tredici" riparte su Netflix: tutte le anticipazioni sulla seconda stagione

Ci saranno delle new entry nel cast di “13 Reasons Why”, serie di Netflix nota in Italia con il titolo di “Tredici”. La seconda stagione racconta il periodo immediatamente successivo alla morte di Hannah e segue il complicato percorso che porta gli altri personaggi verso il superamento del trauma. “Tredici”, l’attesissima serie drama torna dal 18 maggio in tutti i paesi in cui il colosso streaming è attivo. La scuola Liberty High si prepara ad affrontare il processo, ma qualcuno sarà disposto a tutto per fare in modo che la verità sulla morte di Hannah resti segreta.



I nuovi episodi continueranno a raccontare la storia dei personaggi al centro della stagione precedente, ma con nuove svolte. Nel video di anticipazione, infatti, vediamo i protagonisti costretti a fare i conti con le conseguenze del suicidio di Hannah Baker, ma anche qualcuno con i sensi di colpa, e delle audiocassette che la giovane aveva lasciato per testimoniare le difficoltà che aveva passato. In vista dell’arrivo del nuovo capitolo della saga, fino al 18 maggio, il sito 13ReasonsWhy.info raccoglierà alcuni materiali inerenti alla serie. Tra questi, i video in cui i personaggi di “Tredici” affronteranno alcuni dei temi trattati nella serie, come il bullismo, la violenza sessuale e l’abuso di sostanze stupefacenti.



«Il nastro era solo l’inizio». È una sorta di nenia ricorrente che inaugura il teen-drama tv dedicata al delicato tema del suicidio adolescenziale e ai motivi di un gesto così estremo. Una storia che prende il via dalla fine, con la protagonista Hannah Baker che, prima di lasciarsi morire in una pozza di sangue, sceglie di inviare tredici audiocassette alle tredici persone che reputa responsabili della sua scelta. E tutto ripartirà dai tanti interrogativi che sembrano voler restare senza risposta. Dal primo trailer distribuito dal servizio streaming è chiaro, poi, come il nuovo must della stagione saranno queste polaroid, immagini istantanee che porteranno Clay, il miglior amico della ragazza, a scoprire un terribile segreto, di quelli che la giovane avrebbe voluto rivelare prima di lasciare questo mondo.



Nelle prime foto di “Tredici 2” la madre di Hannah (Kate Walsh, presentata con un nuovo look) esce da un’aula di tribunale circondata dalla stampa e dai fotografi. Il tanto atteso e annunciato processo si svolgerà nella seconda stagione, e ogni personaggio che la giovane vittima ha nominato nelle sue audiocassette, avrà un ruolo da giocare. Nelle foto appare anche Clay, l’amico Tony, disperato, mentre forse cerca di elaborare il lutto, e Bryce viene aggredito e messo al muro. Jessica appare in una delle immagini rilasciate da Netflix, mentre mostra un paio di foto alla giuria. Su di esse si leggono parole molto dure sulla ragazza «a drunk slut».



La serie aveva suscitato un acceso dibattito non solo per le tematiche affrontate ma soprattutto per la scena esplicita che mostra il momento in cui la protagonista decide di farla finita nella vasca da bagno. Accuse cui aveva ribattuto la stessa Gomez: «Ci sono persone che hanno accusato lo spettacolo di aver reso glamour il suicidio, ma io e tutti coloro che hanno realizzato lo show abbiamo fatto l’esatto contrario. Abbiamo ritratto il suicidio come una scelta brutta e soprattutto dannosa.» Ma c’è anche chi ha creato una petizione per la visione obbligatoria nelle scuole, in modo tale da sensibilizzare alla lotta contro il bullismo e gli abusi.

