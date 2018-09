Uomini e Donne, chi sono i nuovi tronisti: Mara, Lorenzo, Teresa e Luigi

di Ida Di Grazia

E' partito oggi su Canale 5 l'atteso trono classico di Uomini e Donne. Il pubblico ha così finalmente scoperto chi sono i nuovi tronisti che si metteranno alla prova per trovare l'anima gemella. Mara, Lorenzo, Teresa e Luigi sono giovanissimi e alcuni di loro sono già familiari a chi segue la trasmissione cult di Maria De Filippi.







Mara Fasone, 26 anni, è nata a Palermo. A 5 anni si è trasferita insieme alla sua famiglia in Germania dove ha vissuto per 10 anni. A Uomini e Donne spera di innamorarsi e di trovare un uomo che la rispetti e che abbia i suoi stessi ideali.



Teresa Langella, 26 anni, è nata a Napoli e fa la cantante. Ha partecipato alla quinta edizione di Temptation Island come single ed è pronta a intraprendere questa nuova avventura da tronista per trovare il vero amore.







Luigi Mastroianni, 23 anni, è nato a Caltagirone (CT), studia giurisprudenza e lavora come DJ. Nella scorsa stagione di Uomini e donne ha corteggiato Sara Affi Fella ed è stato la sua scelta, ma la loro storia è finita. Si augura di trovare finalmente la persona adatta a lui e di uscire dal programma finalmente felice.



Lorenzo Riccardi, 22 anni, è nato a Milano e lavora con il padre nell'officina di famiglia. Ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Affi Fella, ma non è stato scelto. Oggi partecipa come tronista, pronto per innamorarsi.

