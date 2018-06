Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi: «Lui ha dei dubbi, ecco la verità»

di Silvia Natella

Dopo tante voci e ipotesi, Sara Affi Fella ammette la crisi con Luigi Mastroianni. Sono trascorse poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne e la coppia non è stata vista molto insieme. L'ex tronista è andata in vacanza a Ibiza senza di lui e al ritorno è rimasta a letto con l'influenza. Mastroianni invece ha preso una lunga pausa dai social. Sul magazine ufficiale del programma Sara scioglie le riserve e spiega quello che sta accadendo tra loro.



«Io e Luigi stiamo vivendo un momento di crisi, è vero. Ci sono delle problematiche personali importanti da risolvere. Lui ha dei dubbi, ma prima di prendere una decisione definitiva, vogliamo vederci di persona! La situazione è complicata. Sono sorte delle problematiche che coinvolgono entrambi. Al momento so solo che in questi giorni sul web mi sono state rivolte tante accuse infondate. E’ stato detto persino che nel frattempo c’era del tenero tra me e Francesco Monte, semplicemente perché eravamo nello stesso locale a Ibiza. Oltre al fatto che eravamo persino a due tavoli differenti, io e Francesco siamo solo amici e abbiamo un buon rapporto per via della mia collaborazione con l’agenzia di suo fratello. Tutto qua».



Sara ha spiegato che la vacanza a Ibiza era stata programmata già da diverso tempo e appare fiduciosa sul futuro: «Sono serena. Non è ancora detta l’ultima parola, con Luigi dobbiamo parlare e valutare. Spero di arrivare a un punto di incontro con lui. […] Quando ne parleremo? Al momento io ho ancora l’influenza, mentre lui è impegnato a Roma, quindi non c’è modo di vederci».

