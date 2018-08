Uomini e Donne, subito scintille tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Uomini e Donne è pronto a ripartire con il trono over e con due super protagoniste della storica trasmissione di Maria de Filippi: Tina Cipollari e Gemma Galgani sono già in procinto di fare scintille. Le registrazioni della prima puntata hanno mostrato le prime anticipazioni in vista della messa in onda di lunedì 10 settembre. Sul sito ufficiale del programma è stata mostrata una foto di Tina Cipollari alle prese, molto probabilmente, con l'imitazione dell'amica Gemma Galgani dopo la sua partecipazione a Temptation Island dove sbarcò in aiuto di Ida Platano, in profonda crisi con il suo fidanzato.









L'abbigliamento della Cipollari, stesso abito e stesso cappellino, riporta infatti alla mente ciò che indossò Gemma sull'isola della perdizione. Con lei anche Gianni Sperti per un duetto che promette spettacolo. In attesa di altri spoiler, Uomini e Donne è già iniziato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA