Nicolò Brigante: «Con Virginia Stablum è finita, ecco perchè ci siamo detti addio»

“Tra me e Virginia la storia è finita”, dopo i sospetti arriva la certezza della fine dell’amore (nato poco più di un mese fa) fra Nicolò Brigante e Virginia Stablum, nato a “Uomini e donne”, dove la preferì alla “rivale” Marta Pasqualato.



E’ stato lo stesso tronista a confidare quanto accaduto: “Dal giorno della scelta io e Virginia ci siamo frequentati il più possibile – ha spiegato al Magazine di Uomini e donne - Appena avevamo un po' di tempo libero lo trascorrevamo insieme. Spesso ero io ad andare a Verona, mentre altre volte era lei a raggiungermi in Sicilia. Ci siamo divertiti e siamo stati molto bene. Tra di noi c'era un reale desiderio di viverci”.







Qualcosa non ha funzionato: “Abbiamo fatto tutto il possibile perché la nostra storia potesse funzionare. Poi ci siamo fermati, abbiamo preso del tempo per noi e ci siamo guardati dentro. Entrambi, senza troppe parole e senza grandi discussioni, abbiamo capito che quel sentimento che ci univa non era amore ma un profondo volersi bene. Alla mia età voglio vivere un rapporto intenso, sconvolgente: non posso accontentarmi di una relazione "tiepida”…”.

