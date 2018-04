Giletti e Bocchino, lite furiosa a “Non è l'Arena”: «Io faccio il conduttore e non il politico»

Pesante diverbio ieri sera a Non è l'Arena su La7 fra il conduttore Massimo Giletti e l'ex parlamentare Italo Bocchino: si stava parlando dei vitalizi dei politici quando Bocchino ha proposto di mettera a confronto i suoi stipendi di parlamentare con quelli di Giletti relativa alla conduzioni di programmi sulla Rai. «Sempre di soldi pubblici si tratta». Giletti ha invece sottolinato con veemenza che lui fa il conduttore e non il politico, che ha sempre reso noto i propri compensi e che ha fatto guadagnare alla Rai più di quello che è costato. Inoltre non si è «fatto fare una sua casa di produzione».







