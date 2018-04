Westworld, torna la serie evento: i robot si ribellano

La storia, a grandi linee: in un parco a tema realizzato in un mondo distopico di cui si sa poco o

nulla, una nutrita schiera di androidi dalle fattezze umane (i cosiddetti host) si assoggetta, su esplicito disegno dei

creatori, agli istinti più bassi e perversi degli ospiti sesso e morte convivono nell'illusione perfetta di un vecchio West

teatro di un'avventura cucita su misura per ciascun visitatore.



La serie rivelazione tv targata Hbo Westworld torna a stupire con la seconda stagione, sottotitolata «The Door», cosa che fa presagire che gli androidi del parco a tema supereranno i confini. Sarà trasmessa in prima tv esclusiva su Sky Atlantic HD dal 23 aprile, alle 03.00 e alle 21.15 in versione originale sottotitolata, e dal 30 aprile alle 21.15 in versione doppiata in italiano.



Sarà la stagione della ribellione. Il suo linguaggio ancora più elaborato, più azione e il consueto

intreccio di piani temporali con una sola certezza: cambiamento. Nei nuovi episodi succederà veramente tutto e il contrario di tutto, ma c'è anche un regalo inaspettato la musica di accompagnamento, una bellissima ed epica versione orchestrale di Heart-Shaped Box, il capolavoro di Kurt Cobain , il defunto

leader dei Nirvana, contenuto nell'album del 1993 (Un pezzo che ancora oggi è causa di dibattito tra i fan del gruppo, che online si lanciano in appassionate analisi delle criptiche frasi del testo). Nel cast della seconda stagione sono confermate le presenze di Evan Rachel Wood nei panni di Dolores Abernathy, Thandie Newton

(Maeve Millay), Jeffrey Wright (Bernard Lowe), James Marsden (Teddy Flood), e il cattivissimo "Uomo in Nero" interpretato da Ed Harris.



Nella prima stagione si erano già affrontate varie linee temporali con il piatto forte dei dialoghi raffinati, fotografia

spettacolare, tematiche mescolate ad intelligenza artificiale, videogiochi, narrazione e un pizzico di cyberpunk.

Date queste premesse è evidente quanto la seconda stagione fosse attesa con gli host del parco di divertimenti che prendono finalmente coscienza di loro stessi. Talmente atteso che in un video pesce d'aprile i creatori della serie Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno annunciato che avrebbero raccontato tutto lo svolgimento della seconda stagione e molti fan pare abbiano perso la testa. Ma poi si è rivelata una burla.



Mentre nel trailer ufficiale diffuso da Hbo alcune cose sono assai interessanti: si apre con ampie distese del mondo di Westworld, quello creato dal Dr. Ford e compagni. Praterie, deserti rocciosi, fiumi impetuosi, sullo sfondo, le formazioni rocciose tipiche della Monument Valley. A fare da contrappunto, una dolce melodia (Runaway di Kanye West) suonata al pianoforte. E il commento di Dolores (Evan Rachel Wood), la prescelta: «Guardate questo mondo, questo mondo bellissimo. L'abbiamo costruito insieme. Un mondo dove i sogni diventano realtà. Un

mondo dove potete essere liberi».



Le note si interrompono. E il tono dell'androide cambia: questo mondo è una bugia, questo mondo merita di morire, perché questo è il loro mondo. «Abbiamo vissuto secondo le vostre regole per troppo tempo. Noi possiamo salvarlo, questo mondo. Possiamo raderlo al suolo, e dalle sue ceneri costruire un mondo nuovo. Il nostro mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA