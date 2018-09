X Factor 12, stasera al via: su Twitter l'indizio sul nuovo giudice

di Ida Di Grazia

Alle 21.15 su Sky Uno inizia il grande viaggio verso il successo con la prima puntata di X Factor 12. Questa sera, come anticipato al tavolo dei giudici ci sarà anche Asia Argento, poichè le audition e le successive puntate sono già state registrate, ma per il live verrà rimpiazzata. E scorrendo la timeline di Twitter di X Factor 12 sembra ....arrivare un indizio.





In queste settimane sono state fatte tante ipotesi sul possibile sostituto: da Simona Ventura a Elio, da Baby K a Rita Ora, da Sfera Ebbasta a Loredana Berté, ma un indizio potrebbe arrivare direttamente dall'account twitter del talent show.



In uno dei promo pubblicati sui social ufficiali, la frase che accompagna il post è: "Avete anche voi il cuore a mille?". Rileggendo bene, vi viene in mente qualcosa? A noi si, ci ricorda tanto il testo di "Paracetamolo", uno dei successi di Calcutta, il cantautore romano considerato uno dei principali rappresentanti del nuovo ItPop. Dai vertici Sky fanno sapere che entro la prossima settimana il mistero verrà svelato e sapremo chi affiancherà Manuel Agnelli, Mara Maionchi e il neo sposo Fedez.





Sentite anche voi il cuore a mille? Questa sera inizia #XF12 su @SkyUno (canale 108 del satellite, 311 o 11 del digitale terrestre)! 😱😱😱😱 pic.twitter.com/hMUi7dX1gz — X FACTOR (@XFactor_Italia) 6 settembre 2018

